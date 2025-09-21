Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Adana'da geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde başlayan ve dumanı şehrin birçok noktasından görülen yangın dron ile görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde sabah saatlerinde geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde başlayan yangın devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen bahçedeki kağıt ve plastik atıkları yanmaya devam ediyor. Bahçede başlayan ve siyah dumanın neredeyse tüm kentten görüldüğü yangın dron ile görüntülendi. Ekiplerin yangının fabrika binasına sıçramaması için çalışması sürüyor. - ADANA