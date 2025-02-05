Kendisini sevmeyen eniştesini böyle vurdu

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Koza Mahallesi'nde 2 Şubat günü dehşet yaşandı. İddiaya göre, Şeyhmus B. (20), ablasının eşi Murat E'ye (41) karşı, kendisini sevmediğini söyleyip "Evime gelme" dediği için husumet besledi.

ENİŞTESİNİ SİLAHLA VURDU

Eniştesinin sözlerini kafasına takan genç, Murat 'nin çalıştığı bakkalı silahla bastı. Şeyhmus B, dükkana girer girmez eniştesi Murat E.'yi tabancayla vurdu. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Murat E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"BEN DEĞİLİM" DEDİ AMA FAYDA ETMEDİ

Silahlı kavga ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri bölgeye yoğunlaştı. Şüpheli Şeyhmus B. kovalamaca sonucu olayın yaşandığı yere yakın bir sokakta suç aletiyle birlikte yakalandı. Şüpheli, emniyetteki sorgusunda üzerine atılı suçu "Görüntülerdeki ben değilim" diyerek inkar etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.