Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a Şafak Operasyonu

Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik polis ekipleri tarafından şafak vakti operasyon yapıldı. Evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, evde arama yapıldığı öğrenildi.

Furkan Vakfı kurucusu ve başkanı Alparslan Kuytul ve bazı vakıf üyelerinin evlerine bu sabah çok sayıda polis ekibi ile operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin Kuytul'un evinde arama yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı