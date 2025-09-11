Haberler

Adana'da Firari Hükümlü Yakalandı

Gece bir eve girip yağma yaptığı için 7 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan Emrullah K., Yüreğir'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da gece bir eve girip yağma yaptığı için 7 yıl 11 ay hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 19 Mayıs Mahallesi 1134 Sokak'ta duran bir şahıstan şüphelenip GBT sorgusu yaptı. Adının Emrullah K. (49) olduğu öğrenilen şahsın yapılan sorgusunda gece evden yağma suçundan 7 yıl 11 ay hapis cezası aldığı ve firari olduğu belirlendi. Bunun üzerine hükümlü polis merkezine teslim edildi. Hükümlü polis merkezindeki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine götürüldü. - ADANA

