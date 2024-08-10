Adana'da ev ve iş yerinde bonzai operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Adana'da bir ev ve iş yerine yapılan operasyonda 219 gram bonzai ele geçirilirken olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddelerle mücadele çerçevesinde merkez Yüreğir ilçesinde bir ev ve bir iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 219 gram bonzai, 83 gram amfetamin maddesi, 35 uyuşturucu hap ve bu maddelere bağlı olarak satışlarından edinilen 64 bin 330 lira nakit para ele geçirildi. Yapılan uygulamada olayla ilgili olarak 4 şüpheli yakalandı. - ADANA