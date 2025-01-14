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"Bana ahlaksız teklifte bulunuldu" diyen kadının bıçakladığı kocası konuştu

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Adana'da 2 yaşındaki oğlunu alıkoyduğu gerekçesiyle otobüs kullanan eşini bıçaklayan ve daha sonra kocasının kumar borcu olduğu kişiler tarafından kendisine ahlaksız teklifte bulunulduğunu söyleyen kadının kocası konuştu. Eşinin yalan söylediğini öne süren adam, "Bana bıçakla, biber gazıyla saldırdı. Beni tehdit etti. Cezaevine girmemek için yalanlar söylüyor." dedi.

Adana'da 5 aylık hamile Sabriye A. geçtiğimiz günlerde 2 yaşındaki oğlunu alıkoyduğu gerekçesiyle eşi Mehmet A'ya otobüs kullanırken bıçakla saldırdı. Genç kadın daha sonra yaptığı açıklamalarda eşi tarafından sayısız kez şiddete maruz kaldığını ve eşinin kumar borcu olan erkeklerden ahlaksız teklif aldığını söyledi. İstanbul'a gelen Mehmet A, eşinin iddialarına yanıt verdi.

"KENDİSİ HAKSIZ TÜM TÜRKİYE BÖYLE BİLSİN"

Eşi Sabriye A'nın söylediklerinin yalan olduğunu iddia eden Mehmet A, "Kendisinin haklı payı yok. Beni öldürmeye teşebbüsten yargılanması gerekirken cezaevine girmemek için kocam yüzünden kumar borcu yüzünden başka insanlara beni farklı gözle göstermek istiyor. Zaten şimdi dosyalar, kamera görüntülerini ortaya çıkaracağım. Kendisi haklı değil. Kendisi haksız tüm Türkiye bunu böyle bilsin." dedi.

"CEZAEVİNE GİRMEMEK İÇİN YALAN SÖYLÜYOR"

Sabriye A'nın saldırı amaçlı yanına geldiğini söyleyen Mehmet A, "'Ben bıçakla yaralamadım. Tırnak makasının törpüsüyle yaraladım' diyor. 3 yaşındaki çocuk buna güler. Bıçakla bana saldırdı. Biber gazıyla saldırdı. Beni tehdit etti. Tüm iddiaları yalan. Cezaevine girmemek için yalanlar söylüyor. Türkiye buna aldanmasın. Kendisini haklı çıkarmak için böyle konuşuyor. Ben yemin etmedik. Konuyu saptırmaya çalışıyor. Nasıl kadın hakları var diyorlar ya. Dikişliyim. Bir santim yukarı gelse ölecektim. Buna ev hapsi verildi. Hamile olduğunu söylüyor. Yargılanmasını ceza almasını istiyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Adana'nın Seyhan ilçesinde 9 Ocak'ta Sabriye A, çocuğunu kendisinden gizlediği gerekçesiyle boşanma aşamasındaki eşi Mehmet A'ya otobüs kullanırken saldırmıştı. Eşinin kolunu ısıran kadın daha sonra biber gazı sıkıp Mehmet A'yı boynundan bıçaklamıştı. Saldırgan kadın ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

Sabriye A, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada eşi tarafından 3 yıl boyunca sayısız şiddet gördüğünü söylemişti. Sabriye A, "Bu olayı gerçekleştirmeden önce, kumar borçlarından kaynaklı hiç tanımadığım bir şahıs tarafından arandım. Bu borçların benim tarafımdan ödenebileceğini söyledi ve ahlaksız bir teklifte bulundu bana. Ben bunu duyunca kendimi çok kötü hissetim ve tepki verdim. Sonrasında eşim geldi ve bu durumu anlattım. Eşim sarhoştu, bana bunun çok normal olduğunu ve bir kereden bir şey olmayacağını, kumara da devam edeceğini söyledi. O sırada aramızda tartışma çıktı ve çocuğumu alıp götürdü." ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, eşinin çalıştığı sağlık kabinine gelerek boşanmaktan vazgeçmesi için boğazını sıkarak kendini öldürmeye çalıştığını öne süren kadın olayın güvenlik kamerası kayıtlarının da olduğunu belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

cok zor degildir sanirim, biraz arkadas cevreleri arastirilir, arkadaslari ile konusulur, akrabalar kontrol edilir... telefon yazismalari, mumkunse gorusmeleri... sonra pek cok sey ortaya cikar... ak gt kara gt belli olur...

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Haber YorumlarıHakan Kahveci:

Boş ver davacı olma birader çocuğunuz var yaşadığınız güzel günlere say boşandıktan sonra herkez yoluna baksn

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Haber YorumlarıASar Gnc:

hasta olabilir kadin, böyle uydurukcu tiplerde var yani

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