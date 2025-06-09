Adana'da Düğünde Havaya Ateş Açan İki Kişi Tutuklandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan M.K. ve M.A.D. isimli iki kişi jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.
Adana'da düğünde havaya ateş açan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı. Hakim karşısına çıkan magandalar tutuklandı.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir düğünde yaşandı. M.K. (35) ve M.A.D. (38) katıldıkları düğünde havaya defalarca ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi de yakaladı. Magandalar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa