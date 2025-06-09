Adana'da Düğünde Havaya Ateş Açan İki Kişi Tutuklandı

Adana'da düğünde havaya ateş açan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı. Hakim karşısına çıkan magandalar tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir düğünde yaşandı. M.K. (35) ve M.A.D. (38) katıldıkları düğünde havaya defalarca ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi de yakaladı. Magandalar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA