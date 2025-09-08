Adana'da Düğün Salonu Önünde Silahlı Olay: Sağlık Görevlilerine Saldırı

Adana'nın Kozan ilçesinde düğün salonu önünde çıkan silahlı olayda ölen şahsın yakınlarının sağlık görevlilerine saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Ölmeden önce şuuru kapalı bir şekilde hastaneye getirilen Özcan Özçelik'in henüz içeri alınmadan yakınlarının sağlık personeline saldırdığı görüntüler kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'nde bir düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, "küfür" nedeniyle Özcan Özçelik ile M.T.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T.T., Özçelik'i tabanca ile 4 yerinden vurdu. Ağır yaralanan Özçelik, arkadaşlarının aracıyla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan cinayet şüpheli M.T.T. ise yakalanıp gözaltına alındı.

Hastanede darp anları kamerada

Vurulan Özçelik'in henüz hastaneye alınmadan hemen önce yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırdığı öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, güvenlik görevlisi ve diğerlerinin Özçelik'i taşımaya çalıştığı, bazı hasta yakınlarının ise sağlık görevlilerine saldırdığı anlar yer aldı. Olayda sağlık personeli M.A.'nın omzunun çıktığı, H.O.'nun ise darp edildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin kısa sürede gelmesiyle, sağlık çalışanlarının kurtarıldığı bildirildi.

Olayın ardından sağlık çalışanları ve sendika temsilcileri, hastane acil servis önünde basın açıklaması yaparak şiddeti kınadı.

Sağlık çalışanı ve sendika yetkililerinden Süleyman Bora Mesutoğlu, "Bizim burada yapmamız gereken birlik olmamız. Buna meyil vermememiz lazım. Biz de bir ve beraber olacağız. Saldırıyı kınıyoruz" dedi.

"Arkadaşımızın kolu çıkmış"

Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu ise "7 Eylül 2025 tarihinde saat 21.48 sularında, Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yaralı kabul edilmeden önce hasta yakınları, resüsitasyon önünde görevli hemşire arkadaşımıza doğrudan saldırıda bulunmuştur. Yaralı içeri girmeden hastane çalışanlarına saldırıyorlar. 'Sen doktor değil misin' diyerek vuruyorlar. O an hastanede herkes doktor değildir. Kamera kayıtları incelendiğinde bir kişinin kovboy gibi herkese saldırdığı görülüyor. Ayırmaya çalışan hemşire arkadaşımızın kolu çıkmış, bir diğer arkadaşımız darp edilmiştir. Bu saldırıları kınıyor takipçisi olacağımızı bildiriyoruz" diye konuştu. - ADANA