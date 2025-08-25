Adana'da Düğün Kavgasında Korkan Son: 1 Ölü

Adana'da Düğün Kavgasında Korkan Son: 1 Ölü
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir düğün sırasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında damadın anneannesi Eşe Adamhasan pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada damadın anneannesi pompalı tüfekle vurularak öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Cerenli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde kız ve erkek tarafı arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu damadın anneannesi Eşe Adamhasan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Eşe Adamhasan'ın öldüğünü tespit etti. Adamhasan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin tespit edilerek yakalanması çalışması başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
