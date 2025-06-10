Adana'da Döner Ustasına Yorgun Mermi Isabet Etti

Adana'da bir döner ustası iş yerinde çalıştığı sırada başına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı.

Olay, 1 Haziran öğle saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir dönerci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, döner ustası Ramazan Malgir, sipariş hazırladığı sırada nereden geldiği belirlenemeyen bir yorgun mermi iş yerinin metal tavanını delerek başına isabet etti.

Malgir'in yere yığılması üzerine mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Malgir, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan ameliyatta, Malgir'in başına saplanan mermi çıkarıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Malgir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, merminin ateşlendiği silahın sahibini tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı. - ADANA