Adana'da Dolandırıcılık: Polis Kılığında 900 Bin Liralık Vurgun
Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, böbrek ameliyatı için para biriktiren bir kadını kandırarak toplamda 900 bin lira değerinde altın ve dövizini aldı. Gerçek polisler, olaya karışan 3 şüpheliyi yakaladı.

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, böbrek ameliyatı olacak çocuğu için para biriktiren kadını kandırıp 900 bin lira değerinde altın ve dövizini aldı. Gerçek polisler dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi yakaladı.

İddiaya göre, şüpheliler Senem K.'ye telefonla ulaşıp adına banka hesabı açıldığını söyledi. Kadını korkutan şüpheliler, "Operasyon düzenlenecek, eve gelen polislere değerli eşyalarını ver, işlem bitince sana teslim edilecek" dedi. Kısa süre sonra eve gelen dolandırıcılar, Senem K.'den yaklaşık 900 bin TL'lik 63 gram burma bilezik, 9 tam altın ve 4 bin doları aldı. Vurgunu yapan şüpheliler ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan Senem K. ise polis merkezine giderek "Böbrek ameliyatı olacak çocuğumuz için biriktirdiğimiz paralar çalındı" diyerek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası ve saha incelemesi sonucu şüphelilerin kiralık araçla olay yerine geldiğini ve Kozan'a gittiklerini belirledi. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler E.S. (48) ve A.A.'yı (23) Kozan ilçesinde, K.Ç.'yi (22) ise Sarıçam ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin saklandığı yerde 72 bin TL ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve K.Ç. tutuklandı, E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
