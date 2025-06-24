Adana'da Deprem Anında Yaşanan Panik Güvenlik Kamerasında

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde, vatandaşların yaşadığı panik bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, görüntülerde insanların kaçışmaları ve bir tuğlanın düşmesi yer aldı.

Deprem anındaki yaşanan panik güvenlik kamerasında

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde depremde vatandaşların yaşadığı panik bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 07.09'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Merkezi Saimbeyli ilçesi olan depremin derinliği 6.96 kilometre olarak ölçüldü. Depremde herhangi bir olumsuz yaşanmazken vatandaşlar panik yaşadı. Saimbeyli ilçesinde yaşanan panik anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, sallantının yanı sıra bir tuğlanın düşmesi ve yola çıkan insanların anlık duraksayıp ardından kaçışmaları yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - 3.Sayfa
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