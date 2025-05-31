Adana'da Depo İnşaatında Kalıp Yan Yattı, 2 İşçi Yaralandı

Adana'da Depo İnşaatında Kalıp Yan Yattı, 2 İşçi Yaralandı
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir depo inşaatında kalıbın yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı. Yaralı işçiler sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Adana'da depo inşaatında kalıbın yan yatması sonucu 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde depo inşaatında çalışmaya başlayan işçilerin, bir süre sonra çaktığı kalıp yan yattı. Altında kalan 2 işçi yaralandı. Diğer işçilerin yardımıyla kalıbın altından çıkartılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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