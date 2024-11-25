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Adana'da Demir Yolu Kenarında Bir Kişi Ölü Bulundu

Adana'da Demir Yolu Kenarında Bir Kişi Ölü Bulundu
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Adana'nın Seyhan ilçesinde demir yolu kenarında bir kişinin hareketsiz halde bulunması sonucu yapılan incelemede 29 yaşındaki Ali Şahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

Adana'da bir kişi demir yolu kenarında ölü bulundu.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, demir yolu kenarında hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ali Şahan'ın (29) hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen Şahan'ın yakınları gözyaşı döktü. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Şahan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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