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Dalgıç polislerden öğrencilere boğulma uyarısı

Dalgıç polislerden öğrencilere boğulma uyarısı
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Adana'da 10 kişinin serinlemek isterken boğulmasının ardından dalgıç polisler, okul okul gezerek öğrencileri sulama kanalları, göller ve nehirlerde suya girmemeleri konusunda uyardı.

Adana'da 10 kişinin serinlemek isterken boğulmasının ardından dalgıç polisler, okul okul gezerek öğrencileri suya girmemeleri konusunda uyardı.

Kentte hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek amacıyla sulama kanalları, göller ve akarsulara giren 10 kişi hayatını kaybetti. Her yıl ortalama 25 kişinin boğularak hayatını kaybettiği kentte, Adana Emniyet Müdürlüğü önleyici çalışmalarını artırdı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, boğulma vakalarının önüne geçebilmek için okul okul gezerek öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Öğrencilerle bir araya gelen polis ekipleri, özellikle sulama kanalları, nehirler, göller ve akarsuların taşıdığı tehlikelere dikkat çekti. Dalgıç polisler, yüzme bilmenin tek başına güvenli olmadığını vurgulayarak, "Sevgili öğrenciler, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek amacıyla sulama kanallarına, göllere ve nehirlere girilmemesi gerekiyor. Bu sular dışarıdan sakin görünse de çok güçlü akıntılara sahiptir. Su, en iyi yüzücüyü bile içine çekebilecek bir kuvvete sahiptir. Yüzmeyi ne kadar iyi biliyor olursanız olun, cankurtaran bulunmayan alanlarda kesinlikle suya girmeyin" dedi. Polis, "Özellikle akıntılı sular çok büyük tehlike oluşturuyor. Bir anlık dikkatsizlik geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor. Sizlerden isteğimiz, serinlemek için güvenli yüzme alanlarını tercih etmeniz ve arkadaşlarınızı da bu konuda uyarmanızdır" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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