Üye Girişi
Haberler

Adana'da Cinayet Azmettiricisi Evinde Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Yüreğir polisleri, bir yıl önceki cinayetin azmettiricisi Can Saygılı'yı dolapta saklanırken yakaladı. Operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu haplar ve kokain ele geçirildi.

Adana'da Yüreğir polisleri bir eve yaptığı baskında bir yıl önce meydana gelen cinayetin azmettiricisini dolapta yakalarken, aynı yerde 7 tane ruhsatsız tabanca da ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, 22 Ekim 2023 tarihinde Efe Dağoğlu (17) silahla vurularak öldürülmüştü. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Dağoğlu'nun öldürüldüğü davada "azmettirici" olarak Can Saygılı (21) hakkında yakalama kararı çıkarttı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, söz konusu azmettiricinin Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Bunun üzerine ekipler Saygılı'nın adresine operasyon yaptı. Operasyonda Can Saygılı dolapta saklanırken yakalandı, evde bulunan Gökhan D. de gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 1'i otomatik 7 ruhsatsız tabanca, 13 uyuşturucu hap, 16,10 gram kokain, 328 mermi ele geçirildi.

Saygılı'nın polisin geldiği görebilmek için evinin çevresine 8 güvenlik kamerası sistemi kurduğu öğrenildi. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Saygılı tutuklanırken, Gökhan D. serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk adana Olay Suç

Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti

2 ülkeden İsrail'e füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, çok sayıda yaralı var

 Narin Güran ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

Narin ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı

Narin cinayetinin düğümünü çözecek gelişme
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları

Emlakta yeni dönem bugün başlıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin nasıl öldürüldü? Otopsi raporu çıktı mı? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki! KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI! Ortaöğretim KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? Ons, gram, yarım, tam altın alış ve satış fiyatları... MasterChef 7. Eleme adayı kim oldu? 15 Eylül Pazar günü eleme adayları kim? HAMSTER KOMBAT 15 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title