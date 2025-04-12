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Adana'da çekilen görüntüye bakın! İnsan kendine bunu neden yapar?

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Adana'da uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen iki kişi, sokakta kendilerinden geçerek yerlerde yuvarlandı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüyü izleyenler "İnsan kendine bunu neden yapar?" sorusunu soramadan edemedi.

Adana'da çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, görenleri şaşkına çevirdi. Uyuşturucu etkisinde oldukları iddia edilen iki kişi, sokak ortasında kendilerinden geçerek yerlerde yuvarlandı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin bilinçsiz şekilde yerde yuvarlandığı ve çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında kontrolsüz hareketler sergilediği görüldü. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırırken, birçok kullanıcı uyuşturucu kullanımının geldiği noktaya dikkat çekerek yetkilileri önlem almaya çağırdı.

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Adana'da çekilen görüntüye bakın! İnsan kendine bunu neden yapar?
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Bunları koruyan kollayan yetkililer işin içinde olmasa bir günde emniyet ve tsk işlerini bitirir

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

insanlar kendilerine bunu isteyerek yapmaz tabiki… kotu aliskanligin kotu sonu ne yazik ki… Allah kimseyi dusurmesin…

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Haber YorumlarıMihrali:

Allah kurtarsın

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Haber Yorumlarıalper akkaya:

Tecavüzcüleri ve bu insanlara maddeleri temin edenleri idam edeceksin.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

fentanil denilen insanı canlı cenazeye çeviren sonu ölüm olan uyuşturucu zehiri ülkemizi tehdit ediyor işin garibi hiç bunu kullanan suriyeli afgan yok siz birlik beraberlik içinde olacağınıza gaflet uykusuna dalıp birbirinizi yerken ülkemizin ve milletimizin üzerinde her türlü oyunlar oynanıyor

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