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Valiliğe yardım çağrısı yaptılar: Bir ilimizdeki sürücüler canından bezdi

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Adana'da cam silip sürücülerden zorla para isteyen şahıslar trafiği tehlikeye sokarken, sürücüler ise rahatsızlıklarını dile getirerek valilikten yardım istedi.

Kent genelinde yol kenarlarında dilencilik yapıp, kavşaklarda duran araçların camlarını silip zorla para isteyen şahıslar arttı. Özellikle ana bulvarlarda madde bağımlısı gençler kırmızı ışıklarda duran araçların camını silip zorla para talep etmeye devam ediyor. Bir türlü önüne geçilemeyen bu durumdan sürücüler çok rahatsız.

VALİLİĞE ÇAĞRI YAPILDI

Adeta çeteleşerek trafikte sürücülere zor anlar yaşatan cam silenler sürücüleri canlarından bezdirince, bazı sürücüler sosyal medyadan Adana Valiliğini etiketleyerek yardım çağrısında bulundu.

Valiliğe yardım çağrısı yaptılar: Bir ilimizdeki sürücüler canından bezdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıcorci:

gaspa giriyor zaten olay, vermezseniz araca zarar veriyorlar.

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