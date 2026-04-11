Haberler

Sulama kanalına düşen çocuğu kurtarmak için zamanla yarıştılar

Sulama kanalına düşen çocuğu kurtarmak için zamanla yarıştılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da sulama kanalına düşen 15 yaşındaki çocuk, esnaf Tolgahan Tümer tarafından kurtarıldı. Tümer, çocuğun çığlıklarını duyduktan sonra suya atlayarak yardım etti. Çocuğun sağlık durumu iyi.

Adana'da dengesini kaybederek sulama kanalına düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çocuğu kurtaran Tolgahan Tümer, "Burada boğulanları da görmüştüm o sebeple çocuğun böyle bağırışını da duyunca dayanamadım, atlayıp kurtardım" dedi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi Ege Bagatur Caddesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalı kenarından geçerken 15 yaşındaki C.Ü.Ç., dengesini kaybederek kanala düştü. Kanaldan çıkamayan çocuk sürüklenmeye başladı ve bu sırada arkadaşları, "Yardım edin, arkadaşımız boğuluyor" diye bağırdı.

Gençlerin seslerini duyan esnaf Tolgahan Tümer, kanal kenarına geldi ve C.Ü.Ç.'nin sürüklendiğini görünce hemen sulama kanalına atladı. Tümer, çocuğu kurtarıp kanal kenarına getirdi ve bu sırada Feyyaz Onamlı ise demir çubuk uzatıp hem Tolgahan Tümer'in hem de C.Ü.Ç.'nin sulama kanalından çıkmasını sağladı.

Kanaldan çıkartılan C.Ü.Ç., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"Çocuğun bağırışını duyunca dayanamadım"

O anları gazetecilere anlatan Tolgahan Tümer, "Burada 3 arkadaş otururken çocuğun birisinin ayağı takılıp kanala düşmüş. Yanındaki arkadaşları 'Arkadaşımız boğuluyor' diye bağırıyordu, ben sesleri duyup geldim. Çocuğun kanala battığını görünce suya atlayıp onu kurtardım. Yanımda demir getirmiştim, bize onu uzattılar demire tutunup kanaldan çıktık. Daha öncede buraya düşen bir kişiyi kurtarmıştım. Maalesef burada böyle vakalar oluyor. Gençler serinlemek içinde sulama kanalına giriyor ancak canlarını tehlikeye atıyorlar. Burada boğulanları da görmüştüm o sebeple çocuğun böyle bağırışını da duyunca dayanamadım, atlayıp kurtardım" ifadelerini kullandı.

Hastaneye kaldırılan çocuğunk durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi

Dünyanın gözünü diktiği müzakerelerde yeni gelişme
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü

İran tehdit etti, ABD anında geri adım attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Nur öğretmenin katiline 126 yıl hapis talebi

Fatma öğretmenin katiline rekor ceza talebi
Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!

Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi

Kendi seyircisi önünde madara oldu

Fatma Nur öğretmenin katiline 126 yıl hapis talebi

Fatma öğretmenin katiline rekor ceza talebi
''Mucize'' denilerek duyuruldu! Livakovic'in geleceği arapsaçına döndü

''Mucize'' denilerek duyuruldu
Survivor’da başlayan aşk, şimdi bebekle taçlanıyor

Survivor’da başlayan aşk, şimdi bebekle taçlanıyor