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Öfkeli baba uyuşturucu kullandığını öne sürdüğü kızını bıçakla ağır yaraladı

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Adana'da bir kişi, uyuşturucu sattığını ve kullandığını iddia ettiği kızını bıçakladı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bir kişi, uyuşturucu sattığını ve kullandığını iddia ettiği kızını bıçakladı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turhan Ö. (54), uyuşturucu sattığını ve kullandığını öne sürdüğü kızı Dilan Ö. (19) ile tartışmaya başladı. Sokak ortasında başlayan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında baba, kızını karın ve göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı. Genç kız kanlar içerisinde yere yığılırken, baba olay yerinden kaçtı. Dilan Ö., çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Dilan Ö., Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edildi. Genç kızın durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Turhan Ö. ise çevredeki devriye polisleri tarafından yakalanarak cinayet büro amirliğine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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