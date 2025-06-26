Adana'da bir garip olay! Aldatıldığını öğrenen adam, vatandaşa lokma dağıttı

Adana'da bir garip olay! Aldatıldığını öğrenen adam, vatandaşa lokma dağıttı
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Adana'da bir garip olay! Aldatıldığını öğrenen adam, vatandaşa lokma dağıttı
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Adana'da yaşayan bir genç, düğününe 60 gün kala hemşire nişanlısı İlknur K.'nın evli bir doktorla 3 yıldır ilişkisi olduğunu öğrendi. Nişanı bozduktan sonra seyyar araçla lokma dağıtan genç, "Allah kurtardı. Hayır lokmasıdır, afiyet olsun" yazılı pankartıyla dikkat çekti.

Adana'da yaşanan olay hem trajik hem de dikkat çekici bir sonla noktalandı. Düğününe yalnızca 60 gün kala nişanlısı İlknur K.'nın, evli bir doktor olan Abdullah K. ile yaklaşık üç yıldır gizli bir ilişki yürüttüğünü öğrenen genç adam, bu ihanet karşısında ani ama sakin bir kararla nişanı bozdu.

"ALDATILDIĞIMI SUÇÜSTÜ YAKALAYIP ÖĞRENDİM"

Ancak olay bununla sınırlı kalmadı. Genç adam, yaşadıklarını alışılmışın dışında bir şekilde karşılayarak seyyar bir araçla lokma dağıttı. Araç önüne yerleştirdiği pankartta ise "Aldatıldığımı düğünüme 60 gün kala suçüstü yakalayıp öğrendim ve Allah kurtardı. Hayır lokmasıdır, afiyet olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıTaylan Antalyali:

Lokma dagitan arkadas sansliymis, lokma dagitmakta cok hakli. Ya haberi olmayip saf duygularla aldatilan binlercesi ne olacak? Toplumumuz nasil ve ne zaman bu hale geldi? Bunun sorumlulari kimler?

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Milletin lokmaya ihtiyacı mı var? Bul iki ihtiyaç sahibi onu sevindir sonra git 4 rekat şükür namazı kıl. Küçük bir felaketten kurtulmuşsun bırak gösteri yapmayı.

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

satılık silah bulamadı galiba....

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Haber YorumlarıMikel Archangel:

Allah razı olsun kadın cinayetleri öyle boyutlara ulaştı ki bunun gibi kendini insanca medenice ifade eden adamlara hasret kaldık

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Haber YorumlarıVahdet UĞRAŞ:

Helal olsun

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