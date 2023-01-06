Adana'da bir garip olay! 23 yaşındaki genç kız 2 saat boyunca arabanın altından çıkmadı 3. Sayfa Haberleri Adana'da kendisini bir gencin kovaladığını söyleyen 23 yaşındaki Perihan Y., park halindeki otomobilin altına girdi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyen Perihan Y., 2 saat polisi uğraştırdıktan sonra otomobilin altından çıkıp, koşarak uzaklaştı. Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda yolda yürüyen Perihan Y., bir anda çığlık atarak, kaçıp park halindeki otomobilin altına girdi. Çığlık seslerini duyan kişiler, otomobilin yanına gelip, Perihan Y.'yi çıkarmaya çalıştı. Uzun süren uğraşlara rağmen Perihan Y. aracın altından çıkmayınca, polise haber verildi. 2 SAATLİK UĞRAŞ SONUNDA ÇIKTI İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Perihan Y.'den aracın altından çıkmasını istedi. "Ben bir şey yapmadım. 'Gel buraya gel' dedi. Sonra arkadan kovalayınca ben de buraya girdim. Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyen Perihan Y., yaklaşık 2 saatlik çalışmayla, polisin çevredekileri bölgeden uzaklaştırmasıyla otomobilin altından çıktı. KOŞARAK UZAKLAŞTI Büyük korku yaşayan Perihan Y., arkasına baka baka koşarak uzaklaştı. Perihan Y., girdiği apartmanın bahçe duvarından atlayıp, gözden kayboldu. Olay yerinden kareler; Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Adana 3. Sayfa Güncel Haberler

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