Adana'da bir eve girip 100 gram altın çalan kadın tutuklandı

Adana'da bir eve girip 100 gram altın çalan 4 kadından biri yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Mart günü sabah saat 07.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan G. (39) ve yanında bulunan 3 kadın yüzlerini eşarp ve şapka ile gizleyerek bir apartmanın yangın merdiveninden Ateş Can A.'nın (32) evine girdi. Kadınlar evin arka kapısı zorlayarak içeri girdikten sonra yatak odasındaki komodinin çekmesinde bulunan 100 gram altını çaldı. Şüpheliler apartmandan ayrılırken güvenlik kameralarına yansıdı.

Ateş Can A. evine geldiğinde ise altınlarının çalındığını fark edip durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hırsızlık ve yankesicilik büro amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polisler güvenlik kameralarını inceleyerek, Sultan G.'nin kimliğini tespit etti. Şüpheli kadın evine yapılan operasyonla yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada altın bulunamadı.

Emniyete götürülen Sultan G. ifadesinde, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Hırsızlık yapmadım" diye kendini savundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sultan G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari olan 3 kadını ise yakalama çalışması devam ediyor. - ADANA