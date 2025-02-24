Adana'da Bıçaklı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam sokakta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürülen gence saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam Kozan ilçesi Şevkiye Mahallesi çevre yolunda meydana gelen olayda, iddiaya göre, iki genç arasında yaşanan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kalabalık bir grup arasında kalan Orhan A., Muzaffer A. tarafından defalarca bıçaklandı. Orhan A. kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda saldırgan Muzaffer A.'nın Orhan A.'nın üzerine yürüyerek bir şeyler söylediği ardından bıçakladığı görülüyor. Polis ekipleri olaya müdahale ederken saldırgan Muzaffer A.'nın polislere karşı direndiği de görülüyor. - ADANA