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Adana'da Bıçakla Gasbedilen Elektrikli Bisiklet ve Cep Telefonu İçin İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Bıçakla Gasbedilen Elektrikli Bisiklet ve Cep Telefonu İçin İki Şüpheli Tutuklandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bıçak zoruyla elektrikli bisiklet ve cep telefonu gasbeden iki şüpheli, polisin yaptığı operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Adana'da bıçak zoruyla elektrikli bisiklet ve cep telefonu gasbeden 2 şüpheli Yüreğir polisleri tarafından yakalandı. Yakalanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Nisan günü Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.K. ve A.H. Abdülhamit Arravi'nin bıçak zoruyla elektrikli bisikletini ve cep telefonunu gasbedip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen Yüreğir Devriye ekipleri, Abdülhamit Arravi'den söz konusu şüphelilerin nereye doğru kaçtığını öğrendi.

Devriye ekipleri Akıncılar Mahallesi ara sokaklarında F.K. ve A.H.'yi çaldıkları elektrikli bisikletle yakaladı. Arravi'nin teşhisiyle şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan her iki zanlı da sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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