Adana'da Beş Kişiyi Öldüren Polis Memurunun Çocukları Devlet Himayesine Alındı
Mersin'in Tarsus ilçesinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi, eşi ve kayınvalidesi dahil beş kişiyi öldürdü. Olayın ardından çiftin iki çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet himayesine alındı.
Adana'da 5 kişiyi öldüren polis memurunun 2 çocuğu, olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devlet himayesine alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi (43), sabah saatlerinde önce eşi Ferdane Tehçi'yi (37), ardından da Adana'ya gelerek kayınvalidesi Hüsne (61), kayınbabası Yusuf (64), eşinin halası Semiha (53) ve kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi öldürdü.
Yakalanan katil zanlısı gözaltına alınırken, polis memuru Mehmet Tehçi'nin 4 ve 9 yaşındaki 2 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devlet himayesine alındığı öğrenildi. - ADANA