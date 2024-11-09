Adana'da Belemedik Tabiat Parkı'nda Yangın Çıktı
Adana'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'nda akşam saatlerinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.
Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Belemedik Tabiat Parkındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Akşam saatlerinde ilçede bulunan Belemedik Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin arazözleri sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - ADANA