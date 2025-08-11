Adana'da Avukat İntiharı: 'Borçlarımdan Dolayı Yaşamıma Son Veriyorum' Notu Bıraktı

Adana'da bir avukat, ofisinde kendini tabanca ile vurarak intihar etti.

Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, E.E. (46) ofisinde tabanca ile kendini başından vurdu. Avukatlık bürosundan gelen silah sesini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese intikal eden sağlık ekipleri, avukatın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemede avukatın bıraktığı bir not bulundu. Notta "Borçlarımdan dolayı yaşamıma son veriyorum" yazdığı ileri sürüldü.

İncelemelerin ardından şahsın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA