Adana'da Askere Kurt Köpeği Saldırdı

Adana'da Askere Kurt Köpeği Saldırdı
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Kars'ta askerliğini yaparken kolunu kıran Mehmet Esentürk, memleketi Adana'da hastaneye gidemeden bir kurt köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla zor kurtulan genç, hayvanların sokaklarda gezmemesi gerektiğini dile getirdi.

Adana'da askerde kolu kırıldığından memleketine izinli olarak gelen bir kişi hastaneye gitmek için durakta beklediği sırada kurt köpeğinin saldırısına uğradı. Genç, çevredekilerin yardımıyla zor kurtuldu.

Kars'ta vatani görevini yaparken düşüp kolunu kıran Mehmet Esentürk (24), hava değişimi alarak memleketi Adana'ya geldi. Dün de kolu için Adana Şehir Hastanesine gitmek üzere evden çıkıp durakta beklediği sırada yanına yaklaşan kurt köpeği önce kırık olan kolundaki kolluğu aldı. Daha sonra Esentürk'ün yanına gelip ona saldırdı. Köpekle mücadele etmeye çalıştı ancak kolu da kırık olduğu için gücü yetmeyen genci, köpek 3-4 yerinden ısırdı. Bu durumu gören petrol çalışanı eline sopa alıp gelerek genci kurtardı. Esentürk üstü başı yırtık ve kanlar içinde çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine götürüldü. Burada kuduz aşısı yapılan Esentürk, hayatını petrol çalışanına borçlu olduğunu belirterek, "Ben hayvanları severim onlara zarar da vermek istemem ama bu köpek bana saldırıp her yerimi ısırdı. Petrolden gelen arkadaş olmasa beni belki öldürecekti. Beni bir türlü bırakmadı. 3-4 yerimden ısırdı. Ben kolumda kırık olduğu için mücadele edemedim. Bu tür saldırgan hayvanların sokaklarda gezmemesi lazım. Buna bir çözüm bulunmalı" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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