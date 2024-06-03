Üye Girişi
Haberler

Adana'da Asayiş Uygulamalarında 102 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 102 ruhsatsız silah ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 389 kişi de yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde operasyon düzenleyip silahlar ve çalıntı araçlar ele geçirdi.

Adana'da bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 102 ruhsatsız silah ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 389 kişi de yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenleyip cadde ve sokaklarda uygulama yaptı. Bu çerçevede 63 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 14 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 1545 fişek ele geçirildi. Öte yandan yapılan asayiş uygulamalarında 10 çalıntı motosiklet, 3 çalıntı araç 1 elektrikli bisiklet ele geçirilirken yasa dışı bahis suçundan 4 iş yerine yasal işlem yapıldı. Aynı zaman da yapılan uygulamayla çeşitli suçlardan aranan 389 kişi yakalanırken 121 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Operasyon Adana Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

 Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada

Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title