Adana'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgada İki Ölü, Dört Yaralı

Adana'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgada İki Ölü, Dört Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Olay, husumetli iki aile arasında yaşandı.

Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimurat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahların konuştuğu çatışmaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açtığı olayda, aynı aileden Nuri K. (50), ağabeyi Zeynel K. (60) ve yeğeni Mehmet Mevlüt K. (28) ile karşı taraftan Bayram E. (61) ve oğulları Uzman Çavuş Celal E. (30) ile Mustafa E. (27) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Nuri K.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar ambulanslarla Adana ve Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan Zeynel K. de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Lunaparkta facia! Eğlence aracı ortadan ikiye kırıldı, çok sayıda yaralı var

Lunaparkta büyük facia!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez

Süreç komisyonunda ilk çatlak! Özel, AK Partili isme tepki gösterdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.