Adana'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgada İki Ölü, Dört Yaralı

Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimurat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahların konuştuğu çatışmaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açtığı olayda, aynı aileden Nuri K. (50), ağabeyi Zeynel K. (60) ve yeğeni Mehmet Mevlüt K. (28) ile karşı taraftan Bayram E. (61) ve oğulları Uzman Çavuş Celal E. (30) ile Mustafa E. (27) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Nuri K.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar ambulanslarla Adana ve Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan Zeynel K. de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA