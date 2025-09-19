Adana'da Araç Parkı Tartışması Kanlı Bitti: Baba Öldürüldü, Kızı Yaralandı

Adana'da komşular arasında araç park etme nedeniyle çıkan tartışmada babayı öldürüp kızını yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelmişti. Gece meydana gelen olayda araç park etme meselesi yüzünden Hasan Akgün (39) ve kızı A.A. (17) komşusu Dalyan Ç. tarafından tabancayla vurulmuştu. Hastaneye kaldırılan baba hayatını kaybederken ayağına kurşun isabet eden A.A. tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Dalyan Ç.'nin ifadesinde, "Sürekli arabasını evimin önüne bırakıyor, yüksek sesle müzik dinleyip gürültü yapıyordu. Kendisini uyardım. Önce tartıştı, daha sonra kavga ettik. Kavgada kendisini vurdum" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA