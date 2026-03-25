Cep telefonu elinden alınınca evden kaçan 13 yaşındaki kız aranıyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde annesi cep telefonunu elinden aldığı için evden kaçan ve bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, annesi cep telefonunu vermeyince sinirlenen 13 yaşındaki İklim Nur İnce evden kaçtı. Ailesinin ihbarı üzerine, jandarma ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

TELEFONUNU ALAMAYINCA EVDEN KAÇTI

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki İklim Nur İnce, dün akşam Himmetli Mahallesi'ndeki evlerinde annesi Nuran İnce ile cep telefonunu elinden aldığı için tartıştı. Tartışmasının büyümesi üzerine sesleri duyan aile büyükleri eve geldi. Bu sırada İklim Nur evden kaçtı.

İklim Nur İnce'nin ailesi durumu jandarmaya haber verdi. Kayıp ihbarı üzerine bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. İnce'nin evinin çevresinde iz takip köpekleri ile arama çalışması başlatıldı.

"DEDESİNİN YANINDAN KOŞARAK UZAKLAŞTI"

Anne Nuran İnce, "İklim'in annesiyim. Telefonunu elinden aldım diye gece saat 12 sıralarında tartıştık. 'Telefonumu ver' dedi, vermedim. Tartışmanın ardından annem babam geldi. Babama 'Al götür şunu' dedim. Babam da 'Hadi bize gidelim kızım' dedi. Telefonu vermedim diye dedesinin yanından koşarak uzaklaştı. Allah devletimizden razı olsun ekipler geldi, her yerde aranıyor. Her yerden ekip gelsin, kızımı bulalım" diye konuştu.

Ekipler, çevredeki ormanın yanı sıra ırmakta da İklim Nur İnce'den bir iz bulabilmek için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir

İsrail tarih verdi! Trump ateşkes ilan ediyor
Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak 'işgal' iddiası

Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak "işgal" iddiası
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi

Trump'ı hiç umursamıyor! İran için ölümcül emri verdi
Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti

Trump'ın gözünü diktiği ülkenin lideri koltuğundan oldu
Neler oluyor? Tel Aviv'den servis edilen yeni görüntü ses getirdi

Tel Aviv'de neler oluyor? Bu görüntü elden ele dolaşmaya başladı
Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi

Evladını vahşice katleden annenin isteği mahkemeye damga vurdu
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe de ünlü rapçiden
Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti

Trump'ın gözünü diktiği ülkenin lideri koltuğundan oldu
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Tansiyon düşmüyor: İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı