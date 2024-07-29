Üye Girişi
Haberler

Adana'da Albino Kardeşlerin Evine Dadanan Hırsızlar Altınları Çaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da cezaevine giren albino kardeşlerin evine dadanan hırsızlar, evin altını üstüne getirirken klima, televizyon ve yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları çaldı. Kardeşlerin evine giren hırsızların rahatlığı ise şaşkınlık yarattı.

Adana'da cezaevine giren albino kardeşlerin evine dadanan hırsızlar, evin altını üstüne getirirken klima, televizyon ve yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları çaldı. Cezaevinden izinli çıkıp eve gelen kardeşler hayatlarının şokunu yaşarken, evde mısır patlatıp eğlence yaptığı öne sürülen hırsızların rahatlığı ise pes dedirtti.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde yaşayan albino hastası Ferize Çakmak (58) ve Abdulkadir Günay (49) kardeşler, 2021 yılında Malatya'da kayısı bahçesindeki hasat sırasında komşuları Y.Ş. ile anlaşmazlık yaşadı. Anlaşmazlığın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ş.'yi darp eden kardeşler gözaltına alındı ve haklarında dava açıldı. Albino kardeşler, geçen 3 Haziran'da ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evlerine hırsız girdi

Albino kardeşler cezaevindeyken iddiaya göre, evlerine pencereden hırsızlar girdi. Birkaç gün evde kalan hırsızlar daha sonra televizyon, klima ve birkaç parça eşyayı kamyonete yükleyerek evden ayrıldı.

Eve gelince hayatlarının şokunu yaşadılar

Cezaevinden izinli çıkan kardeşler geçtiğimiz Perşembe günü evlerine geldiklerinde ise hayatlarının şokunu yaşadı. Evlerinin dağıtıldığını, eşyalarının çalındığını fark eden kardeşler yatak odasındaki dolaba baktıklarında ise çekmecede sakladıkları 100 çeyrek altın, 11 yarım altın, 10 tüm altın, 5 bilezik, 1 zincir, 2 bin Euro, 10 bin Türk Lirası'nın olmadığını fark etti. Kardeşlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, inceleme yapıp tutanak tuttu.

Evde mısır patlatıp eğlence yapmışlar

Ayrıca hırsızların evde kaldığı sürece mutfakta yemek yiyip alkol tükettikleri, mısır patlatıp, eğlence yapmaları pes dedirtti.

"Ne yapacağız bilmiyoruz"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ferize Çakmak, "Cezaevinden izinli çıkıp eve geldiğimizde hayatımızın şokunu yaşadık. Komşularla konuştuğumuzda evde birkaç kişinin olduğunu, rahatsızlık verdiklerini söylediler. Biz çok mağdur olduk. O altınlar bizim yıllardır Malatya'daki kayısı bahçelerimizdeki hasattan biriktirdiklerimizdi. Şuanda ne yapacağız bilmiyoruz. Bu şahısların biran önce yakalanmalarını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

"Sıfırı tükettik"

Abdulkadir Günay ise hırsızların evi tarumar ettiğini anlatarak, "Evde her şeyi dağıtmışlar. Ablamla yıllardır yaptığımız birikimi çalıp gitmişler. Sıfırı tükettik biz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Adana Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

 Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

 Erdoğan YRP'li vekil için 'Kafadan sıkıntısı var' dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu

Erdoğan YRP'li vekil için "Kafadan sıkıntısı var" dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu

Bakmadan Geçme

MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? 28 Temmuz Masterchef ana kadrosuna kim girdi? İsrailli bakan ne paylaştı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kime benzetti, olay ne? 2024 KYK YURT BAŞVURU TARİHİ | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar iptal mi? Vatandaşlar ülkelerine geri çağırıldı! Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında ve nereli? Aslıhan Malbora'nın oynadığı dizi ve filmler! FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? KPSS AÇIKLANDI MI? KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI l 29 Temmuz altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? LGS nakil sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil sonuçları (meb.gov.tr) sorgulama ekranı! Aslıhan Malbora sevgilisinden ayrıldı mı? Aslıhan Malbora sevgilisiyle neden ayrıldı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Harun Akaröz kimdir, kaç yaşında öldü? Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaöz'ün neden öldü, hastalığı nedir? 29 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Filenin Sultanlarının maçı ne zaman? TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE || Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda maçı hangi kanalda? CANLI İZLE! Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Erdoğan'dan adı Beşiktaş'la anılan Emirhan Topçu'nun annesine: Nereye gönderiyorsun oğlanı?

Erdoğan'dan adı Beşiktaş'la anılan Emirhan Topçu'nun annesine: Nereye gönderiyorsun oğlanı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title