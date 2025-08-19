Adana'da 691 Suriyeli Ülkelerine Dönüyor

Adana Sarıçam Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nde 691 Suriyeli ülkesine geri döndü.

Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nde 691 Suriyeli bugün ülkesine dönmek için otobüslerle ayrıldı. Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş sürecinin her adımı İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda ilgili tüm kuruluşlarla tam bir iş birliği içerisinde yürütülürken Suriyeliler, Türkiye'den ayrıldı. Suriyelilerin mutluluğunun gözlerine yansıdığı görüldü. - ADANA