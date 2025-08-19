Adana'da 691 Suriyeli Ülkelerine Dönüyor

Adana'da 691 Suriyeli Ülkelerine Dönüyor
Güncelleme:
Adana Sarıçam Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nden 691 Suriyeli, iç savaştan sonra ülkelerine geri dönüş yapmak üzere otobüslerle ayrıldı. Geri dönüş süreci, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonuyla güvenli ve onurlu bir şekilde gerçekleştirildi.

Adana Sarıçam Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nde 691 Suriyeli ülkesine geri döndü.

Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nde 691 Suriyeli bugün ülkesine dönmek için otobüslerle ayrıldı. Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş sürecinin her adımı İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda ilgili tüm kuruluşlarla tam bir iş birliği içerisinde yürütülürken Suriyeliler, Türkiye'den ayrıldı. Suriyelilerin mutluluğunun gözlerine yansıdığı görüldü. - ADANA

