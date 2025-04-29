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Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 5 çocuk annesi Rabia Ş., eşi S.Ş. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli koca adliyeye sevk edilirken, asın mensuplarına "Ben namusumu temizledim" dedi. Çiftin daha önce de sık sık kavga ettiği öğrenildi.

Adana'da 5 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli koca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, önceki gece Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi 263. Sokak'ta bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 5 çocuk annesi Rabia Ş. ile eşi S.Ş. (44) arasında tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışmanın büyüdüğü olayda S.Ş., eşi Rabia vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından şüpheli koca Ş.Ş. ise yakalanarak gözaltına alındı.

"BEN NAMUSUMU TEMİZLEDİM"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serdar Şen ise adliyeye sevk edildi. Şen, bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Ben namusumu temizledim" dedi.

SIK SIK KAVGA EDİYORLARDI

Rabia Ş'nin cenazesinin ise Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası memleketi Malatya'ya gönderildiği öğrenildi. Çiftin daha önce sık sık kavga ettikleri, Rabia Ş'nin bir süre evi terk ettiği, ardından eşiyle barışarak geri döndüğü ancak sorunlarının devam ettiği ileri sürüldü.

Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim
Kaynak: Haberler.com / Robot (Haber) - 3.Sayfa
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