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Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan bir açıklama geldi. Görür, "Doğu Anadolu Fayı 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, depremler olabilir demiştik. Deprem dirençli Adana'yı kurun." dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 20.07'de gerçekleşen depremin yerin 20,13 kilometre derinliğinde yaşandığını açıkladı.

NACİ GÖRÜR: DEPREM DİRENÇLİ ADANA'YI KURUN

Sarsıntının ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'Den endişelendiren bir açıklama geldi. Adana'nın deprem riski taşıyan şehirlerden biri olduğunu, bu bölgede yaşayanların dikkatli olması gerektiğini daha önce de vurgulayan Görür, yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Minnetli-Kozan/Adana'da 5,0 deprem oldu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda. Bu zon 6 Şubatta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide, yani Doğu Anadolu Fayı'nın Adana Havzası'ndaki devamı. DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, depremler olabilir demiştik. Deprem dirençli Adana'yı kurun."

Adana'da 5,0 Büyüklüğünde Deprem: 'Deprem Dirençli Adana'yı Kurun!'

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan sarsıntı Adana'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

BAKAN YERLİKAYA: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti. Yerlikaya, şunları söyledi: "Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Adana'da 5,0 Büyüklüğünde Deprem: 'Deprem Dirençli Adana'yı Kurun!'

Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Doğu Anadolu Fayı Doğal Afetler Naci Görür 3-sayfa Deprem Güncel Yaşam Stres Kozan Adana

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Yorumlar (4)

Sm57:

Şu adamı dinleyin artık 2020 deki Elazığ depreminden beri Maraşta deprem olacağını söylüyordu ayrıca Gölcük depreminden sonra hemen Bolu'ya gidip burayı depreme hazırlayalım diye uyaran adam bu o zaman ki yetkililer kimse Naci görüre inanmışlar ve hemen hazırlanmışlar düzce depreminde kaç kişinin öldüğünü bir bakın o depremde az değildi şiddeti hemen önlem alınca minimum hasarla atlattılar depremi

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İbrahim Demirel:

Ülkenin herhangi bir bölgesinde 7 civarı bir deprem olursa halkın işi zor. Evler eski ve çürük. Milyonlarca liralık daireleri mezarlık diye satıyorlar ama milletin dünyadan haberi yok. Köyünüzde yeriniz varsa kıymetini bilin ileride çok lazım olacak.

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Akıllı olmalıyız:

Adana belediyenin çarkı hemen rüşvete ve ihaleye karışan fesatlarla çalışmaya başladığından deprem falan sonraki gündemler

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itunes para:

biz yıkın eski yapıları yenileyin, betonu elle dökülmüş bütün binalar çürüktür yenileyin dedikçe millet yok bizim binamız sağlam diyordu. iyi oldu. şimdi ufak ufak böyle olacakki millet yenilesin binasını ki büyüğünde kimse ölmesin. birde deprem oluyor kat düşürelim dedikçe yok kendi cephemiz kendi katımız diyor millet. lan deprem olmuş sıgır cepheyi katı ne yapıcan. sağlamı neyse onu yapın demiyor insanlar hayret yaaa. bir daha diyorum kim okuyorsa bu yorumu binanızın betonu hazır beton değils

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