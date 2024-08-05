Adana'da 337 şüpheli yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü, 28 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 337 şüphelinin yakalandığını ve 109'unun tutuklandığını bildirdi.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlulara karşı mücadelesini sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suç işlenmesinin önüne geçilmesine yönelik çalışma yaptı. Son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 337 şüpheli yakalanırken, 109'u tutuklandı. Tutuklanan 109 şüpheliden 30'unun hırsızlık suçundan tutuklandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda; 59 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 27 ruhsatsız tüfek ve bin 515 fişek ele geçirilirken, 4 araç, 7 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet ise çalıntı halde yakalandı.

Belirtilen tarihlerde, 4 iş yeri ve 1 kişiye yasal işlem yapılırken, 83 kişiye toplamda 81 bin 91 TL idari para cezası kesildiği bildirildi. - ADANA