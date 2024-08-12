Adana'da 304 şüpheli yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü, 5-11 Ağustos tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 304 şüphelinin yakalandığını ve 101'inin tutuklandığını bildirdi.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlulara karşı mücadelesini sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suç işlenmesinin önüne geçilmesine yönelik çalışma yaptı. Son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 304 şüpheli yakalanırken, 101'i tutuklandı. Tutuklanan 101 şüpheliden 34'ünün hırsızlık suçundan tutuklandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda; 54 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 17 ruhsatsız tüfek ve bin 927 fişek ele geçirilirken, 3 araç, 8 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet ise çalıntı halde yakalandı.

Belirtilen tarihlerde, 4 iş yeri ve 1 kişiye yasal işlem yapılırken, 77 kişiye toplamda 75 bin 229 TL idari para cezası kesildiği bildirildi. - ADANA