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Adana'da 26 yıl hapis cezasıyla aranan istismarcı yakalandı

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Adana'da 26 yıl hapis cezasıyla aranan istismarcı yakalandı Adana'nın Seyhan ilçesinde polisin yaptığı çalışmada çocuk istismarı suçundan 26 yıl 32 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanıp cezaevine gönderildi.

Adana'da 26 yıl hapis cezasıyla aranan istismarcı yakalandı

ADANA - Adana'nın Seyhan ilçesinde polisin yaptığı çalışmada çocuk istismarı suçundan 26 yıl 32 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanıp cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri, şüpheli gördükleri şahıslar üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Şehitduran Mahallesi Eminağa Caddesi'nde G.K. isimli şahıs durdurarak sorgulandı. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın, Adana Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "12 Yaşını Tamamlamış Çocuğa Cinsel Nitelikli Cinsel İstismar" suçundan arandığı ve hakkında 26 yıl 32 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Hükümlünün üzerinde ise bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.K., Hürriyet Polis Merkezi Amirliği'nde işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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