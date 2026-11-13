Adana'da 23 yıl 5 ay cezası olan cezaevi firarisi banyo kapısının arkasında yakalandı

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Adana'da hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü, jandarmanın operasyonunda banyo kapısının arkasına saklanmış halde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 6 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan cezaevi firarisinin Yüreğir ilçesinde akrabasına ait 3 katlı binada saklandığını tespit etti. Hükümlünün 5 ayrı nitelikli dolandırıcılık ve 1 hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan arandığı öğrenildi.

Bunun üzerine Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yaklaşık 3 saat boyunca bina çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararının ardından binada arama yaptı.

BANYO KAPISININ ARKASINDA BULUNDU

Binanın 2'inci ve 3'üncü katlarında yapılan aramalarda hükümlüye rastlanmadı. Hane halkının, 1'inci katın giriş kapısının anahtarının bulunmadığını belirtmesi üzerine kapı kırılarak içeri girildi. Ekipler, firari hükümlüyü bu kez de banyo kapısının arkasına gizlenmiş halde buldu.

Yakalanarak gözaltına alınan hükümlü, işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı