Adana'da 16 Yaşındaki Şüpheli Pastaneye El Bombası Attı

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde 16 yaşındaki bir genç, bir pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Adana'da dün akşam 16 yaşındaki şüphelinin bir pastaneye attığı pimi çekilmemiş el bombasının atılma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli Ö.G. (16) müşterilerin bulunduğu pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına alındı. Şüphelinin yaşı küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

O anların görüntüsü ortaya çıktı

Öte yandan, Ö.G.'nin pastaneye yaklaşıp el bombasını attıktan sonra kaçtığı anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. O anlarda şüphelinin bombayı attıktan sonra içeriden bir kişinin de hızla uzaklaşması yer aldı. Ayrıca olayı gerçekleştiren Ö.G.'nin elinde de eldiven olması dikkat çekti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
