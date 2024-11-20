Üye Girişi
Haberler

Adana'da 15 Yaşındaki Kızın Ölümü: Aile İhmalkarlıkta Israrcı

Adana'da 15 Yaşındaki Kızın Ölümü: Aile İhmalkarlıkta Israrcı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 15 yaşındaki Medine Gezer, çalıştığı yerin sahibine 'Ben artık yokum' mesajı gönderdikten sonra Seyhan Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulundu. Ailesi, kızlarının hiçbir sorunu olmadığını ve deniz bisikleti kiralayan kişinin ihmalkar davrandığını belirterek şikayetçi oldu.

Adana'da çalıştığı iş yerinin sahibine 'Ben artık yokum' mesajı attıktan 2 gün sonra Seyhan Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki kızın ailesi, kızlarının hiçbir sorunu olmadığını belirterek, "Deniz bisikleti kiralayan şahıs nasıl 15 yaşındaki bir kız çocuğuna deniz bisikleti kiralar. Burada bir ihmal var, şikayetçiyiz" dedi.

Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Medine Gezer, merkez Seyhan ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde çalıştığı tekstil atölyesinden öğle saatlerinde 'Yürüyüş yapacağım' diyerek çıktı. Ardından Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'na giden Medine, burada deniz bisikleti kiralayıp Seyhan Baraj Gölü'ne açıldı. Daha sonra çalıştığı iş yerinin sahibine 'Ben artık yokum' mesajı ve 3 saniyelik gölden görüntü atan Medine, daha sonra suya atladı. Genç kızın suda çırpındığını görenler durumu polise bildirdi. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, 2 gün boyunca gölde arama çalışması yaptı ancak sonuç alamadı. Cumartesi günü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler yeniden arama çalışması başlattı ve kısa süre sonra Medine Gezer'in cansız bedenini buldu. Medine'nin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Küçükoba Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailesi, 15 yaşındaki Medine'nin kabrinin üzerine gelinlik bıraktı.

"Benim canım yandı, başka annelerin yanmasın"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan anne Feride Gezer (34), kızının hiçbir problemi olmadığını söyleyerek, "Benim kızımın hiçbir sorunu yoktu. Neden böyle bir şey yaptı bir türlü anlamadık. Ancak biz deniz bisikletini kiralayan şahıstan şikayetçiyiz. O şahıs, 15 yaşındaki bir kız çocuğuna nasıl deniz bisikleti kiralar. Burada bir ihmal var, şikayetçiyiz. Benim canım yandı, başka annelerin canı yanmasın" dedi.

"İhmal var, çözülsün"

Baba Hüseyin Gezer ise kızının ölümünün ardından acı çektiğini söyleyerek, "Ben kızıma bugüne kadar hiçbir şey söylemedim. Neden böyle oldu bilmiyorum. Ancak ben de eşimin söylediği gibi deniz bisikleti kiralayan şahıstan şikayetçiyim. Bir ihmal var ve çözülmesini istiyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı

 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı
Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Ekibindeki hemşireden kan donduran Fırat Sarı itirafı

Ekibindeki hemşireden kan donduran Fırat Sarı itirafı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Nasuh Mahruki AKUT'tan neden atıldı? Nasuh Mahruki tutuklandı mı, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki suçu nedir? Nasuh Mahruki'nin tutuklanma sebebi nedir? Eski AKUT Başkanı kimdir? Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli? Duygu Kiraz kimdir, öldü mü? Duygu Kiraz neden öldü? MASTERCHEF FETTUCCINE ALFREDO TARİFİ! Fettuccine Alfredo nasıl yapılır, Fettuccine Alfredo malzemeleri neler? Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı! Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Kıraathane olayı nedir? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Masterchef'te 150 Bin liralık ödülü kim kazandı? Masterchef'te ödül oyunu kazananı kim? Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.