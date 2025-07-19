Adana'da 14 Yaşındaki Çocuğun Zorla Çalıştırılması ve Darp Edilmesi Olayı

Adana'da Pozantı Otoyolu üzerinde bulunan bir mola tesisinde, 14 yaşındaki çocuğun zorla çalıştırılıp darp edildiği anlar ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Adana Valiliği konuyla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adana Valiliği, sosyal medya platformları ve basın yayın organlarında bir mola tesisindeki iş yerinde zorla çalıştırıldığı iddia edilen çocuğun darp edildiği anlara ilişkin paylaşılan görüntüler üzerine açıklama yaptı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "17.07.2025 günü Polis Merkezimize müracaatta bulunan bir vatandaşımız; oğlu 2011 doğumlu T.B.'nin, mola tesislerinde bir işyerinde 15 gün önce çalışmaya başladığını, son 10 gündür zorla çalıştırılarak alıkonulduğunu ve darp edildiğini belirterek şikayetçi olmuştur. Vatandaşımızın başvurusu üzerine derhal harekete geçen güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalar sonucunda, çocuğun çalıştırıldığı işyeri kameraları kayıtlarıyla tespit edilmiş, şüphelilerden 2008 doğumlu B.B.K. yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğümüzce teslim alınmış, diğer şüpheli, 1980 doğumlu ve suç kaydı bulunan M.U. ise gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - ADANA