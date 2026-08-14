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Adana'da vidanjör yangını soruşturması

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kanalizasyon çalışması için bölgede bulunan vidanjörün açık bırakılması sonucu yanmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kanalizasyon çalışması için bölgede bulunan vidanjörün açık bırakılması sonucu yanmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, ekipler vidanjörü çalışır durumda bırakıp kahvehaneye çay içmeye gitmişti. Bu sırada vidanjör alev almış ve yangın çevredeki evlerde hasara yol açmıştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kanalizasyon çalışması sırasında vidanjörün ekipler tarafından açık bırakılması sonucu alev alması ve çıkan yangının çevredeki evlerde hasara yol açmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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