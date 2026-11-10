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Adana Çukurova'da motosiklet hırsızlığına karışan 4 şüpheli tutuklandı

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Adana Çukurova'da motosiklet hırsızlığına karışan 4 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Adana Çukurova'da motosiklet hırsızlığına karışan 4 şüpheli tutuklandı
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Adana'nın Çukurova ilçesinde apartman girişinden çalınan motosikletle ilgili 4 şüpheli, polisin 350 saatlik kamera görüntüsünü incelemesiyle yakalandı. Komşusunun çocuklarını hırsızlığa yönlendirdiği belirlenen 19 yaşındaki şüpheli ile diğer 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da apartman girişindeki motosikletin kilidini kırıp düz kontak yaparak çalan 2 şüpheli ile olay sırasında gözcülük yapan 2 kişi, polis ekiplerinin 350 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı. Yapılan incelemede, 19 yaşındaki şüphelinin komşusunun çocukları olan 2 kişiyi motosikleti çalmaları için yönlendirdiği ortaya çıktı. Yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, 26 Ekim günü Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli bir apartmanın girişinde bulunan motosikletin kilidini kırdı. Daha sonra düz kontak yöntemiyle motosikleti çalıştıran şüpheliler, aracı alarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sabah işe gitmek için evinden çıkan Y.S., motosikletinin çalındığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Amirliği ekipleri sevk edildi.

"350 saatlik kamera görüntüsü incelendi"

Yaklaşık 350 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, motosikleti çalan kişilerin R.B. (16) ve D.K. (15) olduğunu tespit etti. Çalışmalarını derinleştiren polis, F.G.'nin (19), komşusunun çocukları olan R.B. ve D.K.'yı motosikleti çalmaları için yönlendirdiğini belirledi.

"Hırsızlık sırasında gözcülük yapmışlar"

Ekipler, F.G. ile yanında bulunan R.K.'ın (15) ise hırsızlık sırasında apartmanın çevresinde gözcülük yaptığını tespit etti.

Tespitlerin ardından F.G., R.B., D.K. ve R.K.'a yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki sorgusunda F.G.'nin, "Motosikleti çaldıklarını gördüm ancak sonrasında nereye gittiklerini bilmiyorum. Benim olayla bir ilgim yok. Şüphelileri tanımıyorum" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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