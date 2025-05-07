Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
35 dakikalık zirve! İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası

35 dakikalık zirvede ne konuşuldu? İşte görüşmenin perde arkası
MEB harekete geçti! Zorunlu lise eğitiminde büyük değişim yaşanacak

Liselerde yeni dönem! Bakanlık düğmeye bastı, masada 3 model var

Adana Ceyhan'da 1.500 Kilogram Bonzai Ham Maddesi Ele Geçirildi

Adana Ceyhan'da 1.500 Kilogram Bonzai Ham Maddesi Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir motosiklette 1.500 kilogram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bin 500 kilogram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan ilçesinde durumundan şüphelendiği motosikleti durdurdu. Motosiklette yapılan aramada bin 500 kilogram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen ham maddeden 150 kilogram bonzai üretildiği belirtildi.

Motosikletteki 2 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 kardeş evlerinde ölü bulundu, polis maske ve gözlüklü şüpheliyi arıyor

2 kardeş evde öldü bulundu, kamerayı izleyen polis harekete geçti
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Pakistan-Hindistan geriliminde vurulan yerlerden ilk görüntüler

Füzeyle vurulan yerlerden ilk görüntüler! Gün ağarınca ortaya çıktı
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.