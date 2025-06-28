Adalet Bakanı Tunç'tan Oltu Maden Kazası Hakkında Açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan Oltu Maden Kazası Hakkında Açıklama
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen maden kazası sonrası adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kazada hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen, maden kazası hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Erzurum ilimizin Oltu ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaşanan acı olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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