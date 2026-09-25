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Adalet Bakanı Gürlek:"İstanbul merkezli ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır. Şüphelilerden 5’i yakalanarak gözaltına alınmış, yurt dışında olduğu bel

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Adalet Bakanı Gürlek:"İstanbul merkezli ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır.

Adalet Bakanı Gürlek: "İstanbul merkezli ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır. Şüphelilerden 5'i yakalanarak gözaltına alınmış, yurt dışında olduğu belirlenen 16'sı hakkında siyasi ve askeri casusluk suçundan yakalama kararı çıkartılmış, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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