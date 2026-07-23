Haberler

Heybeliada'da şiddetli rüzgar: İskeleden kopan yüzen platform mahsur kalanlar kurtarıldı

Heybeliada'da şiddetli rüzgar: İskeleden kopan yüzen platform mahsur kalanlar kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği'nin olumsuz hava uyarısının ardından Heybeliada'da rüzgarın etkisiyle halatları kopan yüzen platform, üzerindeki kişilerle birlikte denize sürüklendi. Mahsur kalanlar, bir teknenin yardımıyla kurtarıldı.

İstanbul Valiliği'nin kentin geneli için yaptığı olumsuz hava şartları ve kuvvetli rüzgar uyarısının ardından Adalar'da hareketli dakikalar yaşandı. Heybeliada Su Sporları Kulübü açıklarında rüzgarın etkisiyle halatları kopan yüzen platform, üzerindeki kişilerle birlikte denize sürüklendi.

Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava şartları ve şiddetli rüzgar, Heybeliada'da tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Heybeliada Su Sporları Kulübü önünde bağlı bulunan yüzen duba, şiddetli fırtınaya dayanamayarak halatlarının kopması sonucu kontrolden çıktı. Dubanın üzerinde bulunan kişiler, sürüklenmenin etkisiyle açık denizde mahsur kalarak panik yaşadı.

Açık denize doğru sürüklenen kişileri fark eden vatandaşlar ve denizciler tarafından hemen harekete geçildi. Platform üzerinde mahsur kalan vatandaşlar, yakındaki bir teknenin yardıma gelmesiyle birlikte kurtarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşkence detayları dosyada: Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'in gizemli savaş uçağı yeniden ortaya çıktı! Geri sayım başladı

Gizli yürütülen projede kritik aşama! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Sapık milyarder ölmedi mi? 'Jeffrey' diye seslenince paniğe kapılıp gaza bastı

Öldü denilen isme benzetti, adını seslenince panikle gaza basıp kaçtı
Gazeteciye restoranda kanlı infaz! Kahvaltı yaparken öldürdüler

Gazeteciye restoranda kanlı infaz
Ailesi şokta! Arjantin finalde kaybedince canına kıydı

Aile şokta! Genç adamın intihar nedeni isyan ettirecek cinsten
Tarlada uyuyan çiftçinin gömleğine kobra girdi! Arkadaşları zamanla yarıştı

Tarlada uyurken kabusu yaşadı
Kene kabusu büyüyor! Ölü sayısı çift haneye çıktı

Kabus büyüyor! Ölü sayısı çift haneye çıktı
Adana Otogarı’nın kamulaştırma davası, şehit ailesini mağdur etti

Tüm birikimlerine 500 bin teklif ettiler! Şehit ailesinin isyanı büyük